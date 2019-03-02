Индия и Пакистан обменялись минометными ударами в Кашмире

В результате обстрелов на приграничной территории Кашмир погибли четыре человека. Нью-Дели заявил о трех жертвах среди мирных жителей, Исламабад - об одном погибшем. Стороны обменялись официальными обвинениями.

По сообщениям индийских правоохранителей, минувшей ночью в результате минометного обстрела деревни в районе Пунч в штате Джамму и Кашмир погибли женщина и двое ее детей. Все они находились в доме, когда туда попал снаряд.

В свою очередь, пакистанские власти обвиняют индийских военнослужащих в беспорядочной стрельбе, итогом которой стали гибель ребенка, ранения многочисленных местных жителей и разрушение нескольких домов. Об этом сообщает Geo TV.

Ситуация в зоне обострившегося конфликта остается напряженной. Несмотря на принятие Пакистаном предложения Москвы о предоставлении площадки для переговоров, стороны не торопятся начинать конструктивный диалог.

И без того непростые взаимоотношения Исламабада и Нью-Дели обострились до предела после теракта 14 февраля. Тогда 45 индийских военнослужащих стали жертвами террориста-смертника, подорвавшего себя рядом с армейской колонной.

Ответственность за случившееся взяли на себя радикалы, укрывающиеся на территории Пакистана.

ВВС Индии нанесли удар по их лагерю, на что Пакистан ответил зеркально, обстреляв позиции индийских военнослужащих в регионе Кашмир.