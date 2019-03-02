В Новой Москве произошло столкновение автобуса с фурой

В Новой Москве произошло ДТП, в результате которого оказался парализован участок автомобильной дороги. Инцидент случился в поселении Щаповское.

Авария произошла в субботу, 2 марта. Автобус с украинскими госномерами столкнулся с грузовой автомашиной.

На место происшествия был вызван вертолет экстренных служб, который забрал одного из двух пострадавших в ДТП. В ГИБДД Москвы «Звезде» сообщили, что у него переломы ног. Точная картина обстоятельств произошедшего устанавливается, на месте работают правоохранительные службы.