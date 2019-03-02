Во Флориде стартовал носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2.

Запуск произошел с мыса Канаверал. Корабль должен попасть на орбиту с целью дальнейшей стыковки с Международной космической станцией.

Dragon 2, разработанный компанией SpaceX, рассчитан на экипаж в количестве семи человек, но в первый тестовый полет в нем отправился манекен, названный в честь главной героини фильма «Чужой». Трансляция события велась в прямом эфире.

Напомним, в NASA подписали контракт с компаниями SpaceX и Boeing после того, как утратили возможность отправлять своих астронавтов в космос самостоятельно.

Ранее SpaceX запустила ракету со спутником связи и израильским луноходом. Ракета несет с собой индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный аппарат производства израильской космической компании SpaceIL.