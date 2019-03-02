Экс-президент РАН рассказал о главном наследии Жореса Алферова для российской науки

Директор Объединенного института высоких температур РАН Владимир Фортов прокомментировал «Звезде» уход из жизни нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Академик высоко оценил вклад его вклад в развитие науки и общественной жизни. Фортов назвал сметь Алферова огромной потерей для всех.

«Та работа, за которую он получил Нобелевскую премию очень важна. Особенно в прикладном плане. Во всех электронных приборах сейчас используются полупроводниковые гетероструктуры, открытые этим человеком. Кроме того, он обладал правильной политической активностью, много занимался общественной работой и был депутатом. Он отстаивал интересы науки и не щадил при этом своего здоровья. Это большая потеря», - рассказал Владимир Фортов.

О смерти нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова стало известно этим утром. Родственники ученого уже подтвердили его уход из жизни.

В последние годы Алферов сильно болел. Ранее его госпитализировали прямо с заседания Российской академии наук.

Жорес Алферов был единственным физиком - лауреатом, проживавшим на территории России.