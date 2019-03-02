В Раде заявили, что не смогли купить у НАТО оружие из-за Порошенко

В Верховной раде Украины поделились, что из-за президента страны Петра Порошенко в НАТО не стали дешево продавать Киеву оружие.

Украинский парламентарий Андрей Билицкий рассказал, что страны бывшего Варшавского договора отказались от продажи старого советского вооружения из-за того, что глава Украины «использует их в коррупционных схемах». Он добавил, что страны НАТО «продавали его (оружие – прим. ред.) по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала». Об этом он заявил в эфире «Четвертого канала».

Также Билицкий добавил, что закупка у России запчастей для советского оружия представляет опасность для Украины из-за возможности диверсии.

Ранее эксперт рассказал, куда пропадает украинское оружие. Как считает политолог и журналист Армен Гаспарян, черный рынок оружия на Украине контролируется командованием ВСУ.