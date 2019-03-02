В сирийском поселке Эль-Бия завершается реставрация православного храма

Российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама. Продукты доставили сразу в несколько поселков, в которые сейчас возвращаются мирные жители.

Население этих деревень преимущественно христианское и главное украшение каждой - древние белокаменные храмы. Именно их боевики пытались уничтожить, а простые сирийцы, независимо от вероисповедания защищали, иногда даже ценой своей жизни.

На самой окраине поселка Эль-Бия стоит храм богоявления. Он расположен на месте еще более древнего храма, построенного в четвертом веке до нашей эры. Для местных жителей это центр притяжения, поскольку все они до одного православные христиане.

В аскетичном убранстве храма, говорит его настоятель отец Михаил, тысячелетняя история жизни местных христиан, крепко переплетается со страшными событиями последних лет.

Сюда, жители поселка Эль-Бия приходят каждый день, чтобы помолиться. Здесь они собрались, когда к деревне уже подходили банды террористов.

«Прихожане никуда не ушли. Они все любят свою землю. Наша деревня была окружена боевиками. Когда обстановка накалилась, к нам на помощь пришли наши соседи», - рассказывает настоятель храма Богоявления Отец Михаил.

Бежать, рассказывают местные, никто и не собирался. Да и некуда, боевики были уже повсюду. Решили отстаивать свою землю. Историю родной деревни здесь знает каждый. В подробностях.

«Жители нашей деревни создали отряд народного ополчения и пошли помогать сирийской армии. Вместе с войсками защищали свою деревню. В тех боях двадцать человек из нашей деревни погибли. Мы помним каждого», - пообещал местный житель Михаэль Ибрагим.

Более двух тонн продуктов российские военные раздают здесь же, во дворе храма.

По дороге в следующий городок провинции Хама, Кафер-Бухум к группе присоединился представитель русской православной церкви, Иеромонах Вениамин. У него здесь своя, особая миссия. Передать православные иконы.

Основные работы по реставрации храма Ильи пророка здесь уже завершены. На прихрамовой территории еще стучат молотки. Рабочие укладывают плитку, но это последний штрих в картине преображения всего комплекса.

«Мы сейчас настилаем плитку, чтобы площадка вокруг храма была красивой. Нам нужно уложиться в четыре месяца. Тут будут камни черные, белые. В общем, будет красиво», - в перерывах между работой говорит строитель Азам Абу-Маяд.

Работа у храма не останавливается даже когда за воротами, российские военные и центра примирения, начинают раздачу еще более чем двух тонн продовольствия. Гуманитарную помощь, российские военные привезли сюда по просьбе представителей Антиохийской православной церкви.

Почти в каждой семье есть погибшие или раненные. И любой семье здесь, нужна помощь.