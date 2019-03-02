Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Информацию о смерти ученого подтвердили «Звезде» его родственники.

Алферову было 88 лет. Он был единственным физиком-лауреатом, проживавшим на территории России. Ранее его госпитализировали прямо с заседания Российской академии наук с диагнозом «инсульт». Затем он был изменен на «гипертонический криз».

Академик считался легендой в отечественной научной среде. Открытия ученого послужили основой при появлении множества известных сейчас электронных устройств, в числе которых лазеры, светодиоды и оптоволоконные сети. Физик был одним из немногих ученых - кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством».