В Москве наградили номинантов премии «Горячее сердце»

В Музее Победы на Поклонной горе наградили школьников и студентов, которые спасали людей, рискуя собственной жизнью. Им вручили премии «Горячее сердце».

У этой хрупкой девочки твердый характер. Когда в квартире Юлии Сергеевой вспыхнул пожар, она забыла о себе и бросилась спасать младшего брата.

Взяла его на руки и прыгнула в сугроб с шестого этажа. Мать погибла в огне и теперь для трехлетнего Артема ею стала Юлия.

«Когда мы находились в больнице, мы находились далековато друг от друга. И чтоб он не ныл или его нужно было покормить, мне приходилось вставать. Я говорю: "Главное показывайте на меня и говорите, что няня Юля там"», - рассказала журналистам Юлия Сергеева.

Дмитрий спасал из огня чужих детей. Когда загорелся торговый центр в Кемерово, он был внутри. Но увидев плачущую мать, не поспешил к выходу. А закрыв глаза, все здание было наполнено едким дымом, бросился искать малышей. Помогли курсы спасателей, которые он проходил в школе.

«Нащупал стену, чтобы понять где я, на углу или нет. Пробежал еще чуть-чуть. И услышал, что совсем рядом у меня здесь дети под боком», - вспоминает Дмитрий Полухин.

После этого звали в МЧС, он решил по своему: поехал в Санкт-Петербург, учиться в военной академии связи.

Их встречают громко - оркестр и рота почетного караула. Двадцать восемь девочек и мальчиков, что подвергая свою жизни риску, спасали чужие принимают поздравления от Светланы Медведевой и получают награды из рук министров и героев России.

«Марат Казей и многие многие другие - они совершали подвиги в период Великой Отечественной Войны, находясь в таком же возрасте, как и наши сегодняшние конкурсанты. Да, была немножко другая ситуация, сейчас мирная жизнь. Но когда они в мирной жизни находят в себе силы совершать такие поступки, это очень-очень правильно. И это значит, что у нас в будущем все будет очень хорошо», - выразил уверенность заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, выступая перед собравшимися.

Скромность и мужество это про них. Андрей Зубатов ехал в маршрутке, на занятия. Он учится в транспортном колледже. Вдруг машина потеряла управление, у водителя инсульт. Юноша не растерялся и спас ни одну жизнь.

«Запрыгнул туда к нему. Мы уже машин насшибали. Наощупь стал тормозить, искать ногой педаль», - поделился Андрей Зубатов.

Сто сорок детей по всей России стали лауреатами этой премии. Нет ни одного региона, где бы не билось горячее сердце.