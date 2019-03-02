Генконструктор рассказал о главных преимуществах ракетного комплекса «Ангара»

Одна из важнейших разработок, когда-либо созданных Российской Федерацией – космический ракетный комплекс «Ангара». Для него на космодроме Плесецк специально также был построен стартовый комплекс для проверочных полетов.

Двигатель РД-191, который использовался в создании «Ангары» – один из лучших в мире. Как заявил бывший генконструктор средств выведения легкого и тяжелого классов Владимир Нестеров, написавший об «Ангаре» книгу, «никто ничего подобного сделать не сможет» еще на протяжении как минимум 10 лет.

Он отметил, что технические решения и различные системы управления, использующиеся на «Ангаре» – самые современные в России и обеспечивают высокую серийность, надежность и при этом низкую стоимость.

«Конструкция ракеты-носителя сделана по последнему слову науки и техники, и в случае модернизации по конструктивному и массовому совершенству превзойдет лучшие зарубежные образцы», — заявил Нестеров.

Под его руководством проводились начальные испытания «Ангары» на космодроме Плесецк.

В своей книге «Космический ракетный комплекс “Ангара”. История создания» Нестеров назвал цену, которую в прямом смысле заплатила Россия, чтобы получить «независимый доступ» в космос. Он называет сумму 112 миллиардов рублей, которые страна потратила на производство КРК и ракет-носителей для его испытаний. Причем, именно недостаточное финансирование специалист считает причиной долгого строительства КРК.

Между тем, стало известно, когда состоится запуск новейшей ракеты «Ангара» – это произойдет летом 2019 года. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, не назвав, однако, при этом, с какого космодрома.