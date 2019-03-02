Дорога на большой экран: в Ханты-Мансийске открылся международный кинофестиваль «Дух огня»

В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня». Он проходит в 17 раз и все больше расширяет географию участников. Приехали и звезды с мировыми именами, и начинающие кинематографисты. Ни тех, ни других не испугала минусовая температура на улице. Даже традиционное дефиле отменять не стали. Привычных к холодам местных жителей и гостей фестиваля согревает «Дух Огня».

В разные годы почетными гостями и участниками фестиваля становились всемирно известные звезды мира кино - Пьер Ришар, Венсан Перес, Кристофер Ламберт, Катрин Денев.

Главной гостьей нынешнего «Духа огня» стала обладательница Золотого глобуса Настасья Кински, которая в России уже бывала, но в Югре оказалась впервые.

«Это прекрасно, я делала фотографии - здесь совершенно особенный снег и прекрасные люди», - призналась почетная гостья фестиваля «Дух огня» Настасья Кински.

Совершенно особенным стало и само открытие фестиваля. Он начался со спектакля. Сцена, декорации, актеры - все без монтажа и дублей. Этот год в нашей стране - год театра. И организаторы решили направить «Дух Огня» в плоскость размышлений о взаимоотношениях двух таких разных и одновременно очень близких творческих сфер.

Но главная идея фестиваля осталась неизменной. Молодым авторам дают уникальную возможность выйти из андеграунда на большой экран.

«Пока мы здесь беседуем о том о сем, ребята снимают картины, это вещи которые не запланируешь, они снимают их и показывают их и это счастливая особенность кинофестиваля», - рассказывает режиссер, президент фестиваля «Дух огня» Сергей Соловьев.

«Дух Огня» согревает не только участников фестиваля. Для жителей Югры это отличная возможность первыми познакомиться с современным искусством и новыми талантами. Это полностью совпадает с главным замыслом программы социальных инвестиций «Газпромнефти» - «Родные города».

Компания вместе с региональными властями уже много лет поддерживает проведение фестиваля.

«Нам очень нравится атмосфера, начальник фестиваля, югорчане, президент, губернатор и в целом Ханты-Мансийск, как место проведения, все сошлось и, я бы сказал, сошлось и голова и сердце», - выразил свое мнение о фестивале заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

В этом году кинопоказы в рамках фестиваля пройдут на 150 площадках региона. Торжественное церемония закрытия состоится 6 марта.