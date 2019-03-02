Православные верующие России отмечают Вселенскую родительскую субботу

В России наступила Вселенская родительская суббота. Это один из основных дней православного календаря, когда верующие поминают усопших.

«Родительские» субботы – это те, в которые усопшие поминаются особым образом. Подобные праздничные дни наступают 6 раз в году, и верующие вспоминают не только ушедших родственников, но и всех «от века усопших христиан».

В полном названии праздника присутствует слово «мясопустная», что означает «мясо оставляю», то есть «ем в последний раз». Богослужения Вселенской родительской субботы раскрывают «богословие смерти и воскресения», и в этот день впервые, еще задолго до наступающей Пасхи, священнослужители произносят «Христос воскресе!».

Прихожане церквей в этот день ставят церкви и пишут записки об упокоении и панихидах, исповедуются и причащаются. После родительской субботы также принято приходить на кладбище, чтобы помолиться об ушедших родственниках.

Ко дням церковного поминания усопших также относятся 23 и 30 марта, 6 апреля, 7 и 9 мая, 15 июня и 2 ноября.