Мощное землетрясение зафиксировано у побережья Курильских островов

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5.9. Толчки были зафиксированы специалистами Сахалинского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

«Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали в 14.22 по местному времени у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 41,9 градуса северной широты и 147,0 восточной долготы. Это в 257 километрах юго-восточнее Южно-Курильска. Очаг находился на глубине 37 километра», - цитирует РИА Новости заявление начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Последствия стихии ощутили на себе жители Южно-Сахалинска и села Малокурильское на острове Шикотан.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, пострадавших в результате подземных толчков нет, как и масштабных разрушений.

В это же время трясло и у японских берегов. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Хоккайдо.

Как сообщили в главном метеорологическом управлении страны восходящего солнца, эпицентр толчков залегал на глубине 10 километров в Тихом океане.

В настоящее время эксперты оценивают вероятность возникновения цунами и собирают данные о жертвах и разрушениях.