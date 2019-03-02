Опубликованы кадры смертельной схватки огромного паука и опоссума в лесах Амазонии

В лесах Амазонии огромный паук убил опоссума, чтобы потом его съесть.

Членистоногое ни в чем не уступает и даже превосходит по размерам свою жертву. На кадрах опубликованного видео показано, как большой паук «оседлал» молодого опоссума и потащил его к себе в нору.

Отметим, что нападения даже очень крупных членистоногих на млекопитающих особенно не распространены. Но зооспециалисты подчеркивают, что масштабы охоты пауков на других животных, кроме головастиков, ящериц или змей, сильно недооценены.

Между тем, «гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора. Ученому и фотографу Андреасу Кею удалось обнаружить его в дождливых лесах необычное и весьма устрашающее членистоногое: на теле насекомого расположены странные наросты, которые отдаленно напоминают собачьи уши.