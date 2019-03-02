В Сети отреагировали на слова экс-жены депутата о «нищебродах» в «элитных» ресторанах

Бывшая супруга депутата Госдумы России Виталия Южилина актриса Илона Столье заявила, что не желает видеть «нищебродов» в дорогих ресторанах. Она считает, что посетителей статусных заведений необходимо избавить от «лицезрения быдла».

Об этом она написала в своем Instagram. Позже удалила пост, но Интернет-общественность успела массово на него отреагировать.

Так, пользователи резко раскритиковали столь громкое заявление. Один из них предположил, что и сама актриса после таких слов относится к не самой высокой прослойке общества. Кто-то предлагал Столье «хрюкнуть при входе в ресторан», чтобы ее «приняли за свою». Пользователь под ником Warg2010 и вовсе посчитал, что актрисе стоит выделить отдельный столик в чулане в каждом элитном заведении Москвы.

«Человек не понимает, что можно быть богатым, но нищим духом, как она», — написал пользователь Evgb25.

Ранее российский актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Саша Таня», обратился с довольно прямолинейной и критичной речью к публике, собравшейся на спектакль, в котором он играл. Гайдулян заявил, что еще ни разу не сталкивался с таким «свинством».