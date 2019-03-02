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Более 100 жильцов многоэтажного дома в Барнауле эвакуировали из-за пожара

Ян Брацкий
07:47 02.03.2019
На месте возгорания было задействовано 67 человек и 23 единицы специальной техники.
Более 100 жильцов многоэтажного дома в Барнауле эвакуировали из-за пожара
© Фото: Barnaul 22, VK

Более 100 человек пришлось эвакуировать из многоэтажного дома в Барнауле, где вспыхнул пожар. Среди спасенных 16 детей.

Сообщение на пульт дежурного МЧС о возгорании на улице Крупской поступило в половине пятого утра.

Во время прибытия первых подразделений из окна на седьмом этаже вырывались клубы едкого дыма. Жильцов пришлось выводить на улицу при помощи маршевых лестниц.

«На месте пожара работают специалисты следственно-оперативной группы ГУ МВД, ГУ МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара. Предварительная версия случившегося - поджог», - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

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Эвакуированных разместили в автобусах. Всего было спасено 110 человек.

Работать пожарным пришлось сразу в двух местах, в которых возникло возгорание. Огонь потушили в течении 40 минут.

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