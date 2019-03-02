МИД КНР опротестовал решение Канады об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Официальный Пекин выразил решительный протест и вынес представление Канаде в связи с решением экстрадировать финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

Соответствующее решение распространил МИД Поднебесной.

«Китайская сторона выразила крайнее недовольство и решительный протест канадской стороне в связи с их настойчивостью в продвижении так называемого судебного процесса по экстрадиции госпожи Мэн Ваньчжоу, Пекин уже сделал строгое представление», - цитирует РИА Новости заявлении министра иностранных дел КНР Лу Кана.

Ранее канадский минюст начал официальную процедуру экстрадиции Мэн Ваньчжоу. Соответствующее заседание суда должно состояться 6 марта.

Ранее США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания, в свою очередь, их опровергла.