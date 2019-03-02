Чиновники-коррупционеры могут лишить Украину прав на безвиз с ЕС

Украина рискует лишиться права на безвизовый въезд в страны Евросоюза. Также под угрозой дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Мрачные перспективы могут стать явью, если не будет восстановлена норма об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Ранее, решением Конституционного суда Украины, эта статья в уголовном кодексе была отменена.

«Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны», - говорится в заявлении пресс-службы Transparency International, которое размещено на сайте организации.

Организация призвала украинское правосудие вновь взяться за старые уголовные дела, которые следователи были вынуждены сдать в архив.

Конституционный суд Украины 26 февраля постановил, что положения статьи о незаконном обогащении чиновников не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Данное решение вызвало буру негодования, сначала в самой Украине, а потом и за ее пределами.

Многочисленные общественные организации заявили, что подобным решением Киев расписался в нежелании проводить антикоррупционную реформу.

Оказавшись под таким давлением, президент страны Петр Порошенко был вынужден внести в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.