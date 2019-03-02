Индийский летчик, сбитый над Кашмиром, рассказал о своем спасении пакистанскими военными

Военный летчик индийских ВВС Абхинандан Вартхаман, накануне возвращенный на родину властями Пакистана, поблагодарил за хорошее отношение к себе в плену.

Передача военнопленного проходила в пограничном населенном пункте Вагах в Кашмире. Летчика встречали как героя десятки его соотечественников.

О решении вернуть пленного пилота в качестве «мирного жеста» объявил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан. В ходе выступления перед депутатами федерального парламента, он отметил, что не видит возможности военного решения конфликта между двух стран.

Вартхаман оказался в руках пакистанских военных в минувшую среду, после того, как его самолет был сбит над спорным приграничным регионом Кашмир. Летчик успел катапультироваться.

Тридцатипятилетний пилот рассказал подробности своего пленения и отметил, что военнослужащие пакистанской армии спасли ему жизнь, защитив от разгневанных местных жителей, которые преследовали его после приземления, передает телеканал Sky News.

«Единственным вариантом, о котором я подумал, было выбросить пистолет, и я попытался убежать. Затем два пакистанских военнослужащих пришли и спасли меня от этих людей и не дали им мне навредить», - заявил летчик в интервью телеканалу.

По словам пилота, с ним обошлись достаточно хорошо, оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Конфликт между Исламабадом и Нью-Дели обострился с новой силой на этой неделе, после того, как стороны обменялись авиаударами по военным и гражданским объектам в регионе Кашмир.

После этого к властям обеих стран обратилась Москва и секретариат ООН с просьбой прекратить противостояние и сесть за стол переговоров.

МИД РФ выступил с инициативой предоставить враждующим сторонам переговорную площадку для решения всех вопросов. Накануне власти Пакистана заявили о своей готовности начать диалог.