Канада объявила о начале процесса экстрадиции финдиректора Huawei

Минюст Канады объявил о начале процедуры экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Чиновники министерства юстиции Канады выпустили разрешение на дальнейшие судебные действия, официально начав процесс экстрадиции по делу госпожи Мэн Вэньчжоу», - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что минюст был удовлетворен документами, представленными на его рассмотрение, согласно закону об экстрадиции.

Отмечается, что слушания по делу начнутся 6 марта в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Мэн Ваньчжоу во время разбирательства будет оставаться на свободе, поскольку ее освободили под залог.

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Ранее США обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, которое используется в разных странах мира.