Организатор боя Емельяненко RCC отреагировала на его задержание

Организация RCC Boxing Promotions (RCC) в настоящее время не будет отменять поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко после его задержания.

Как сообщил ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко, с ситуацией будут разбиться завтра, 2 марта.

«Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен», - отметил Клименко.

Напомним, российский спортсмен Александр Емельяненко попал в аварию в Кисловодске, однако на требования правоохранителей остановиться боец не реагировал. Полиция применила силу, чтобы задержать его.

По предварительным данным, 37-летний Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.