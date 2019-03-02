Неизвестный напал с ножом на граждан Ирана в Москве

Неизвестный ранил ножом двух граждан Ирана в столичной гостинице, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в Москве.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 марта гостинице на перекрестке Сокольнического вала и Проектируемого проезда №570. По данным полиции, иранцы проживали в этой гостинице около месяца.

«Сегодня у них возник конфликт с неизвестным, который нанес им ножевые ранения в область груди», - сказали в правоохранительных органах.

МВД РФ по столице проводит проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося.