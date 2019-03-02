Трамп призвал Китай немедленно снять пошлины на товары из США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил китайские власти незамедлительно снять пошлины с сельхозпродукции США, поскольку торговые переговоры между странами проходят успешно, а второй пакет американских пошлин против китайского импорта так и не вступил в силу.

«Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее), так как торговые переговоры идут хорошо», - написал он в Twitter.

Трамп также напомнил, что он не стал 1 марта повышать тарифы до 25%, что очень важно для американских фермеров.

Напомним, в декабре 2018 года Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине условились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. По итогам переговоров 25 февраля президент США заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.