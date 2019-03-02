Еврокомиссия запретила Польше строить канал у границы с Россией

Европейский союз потребовал от Польши не начинать строительство канала через Балтийскую косу, соединяющую Вислинский и Гданьский заливы.

Как сообщает Reuters, в Еврокомиссии полагают, что Польша должна получить разрешение Брюсселя на строительство канала. Однако Варшаве пока не удалось убедить европейских чиновников в необходимости проекта. Поэтому до принятия решения по данному вопросу любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены.

«Структуры Еврокомиссии не подтверждают необходимость этого проекта», - цитирует агентство слова источника в руководстве ЕС.

Строительство 1,3-километрового канала на Балтийской косе в Варшаве объяснили необходимостью обеспечить свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские воды. Проект был запущен осенью 2018 году.