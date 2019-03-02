Актриса из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» умерла в США

Американская актриса Кэтрин Хэлмонд скончалась в США в возрасте 89 лет, сообщает издание Variety.

Актриса, как пишет издание, умерла еще 23 февраля в собственном доме в Лос-Анджелесе из-за осложнений от болезни Альцгеймера.

Кэтрин Хэлмонд, снимавшаяся в кино около 50 лет и номинированная на премию Эмми семь раз, известна зрителю по фильмам «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «За бортом», «Семейный заговор» и других.