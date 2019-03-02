Пентагон надеется убедить Турцию отказаться от российских С-400

Министерство обороны США пытается убедить турецкие власти от планов по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил агентству Bloomberg и.о. минобороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан.

По его словам, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой с целью продажи Турции американских ЗРК Patroit вместо С-400.

Шанахан признался, что после его назначения 1 января и.о. главы Пентагоны он уже пять раз разговаривал с турецким коллегой Хулуси Акаром. Среди основных вопросов этих бесед он отметил вопрос закупки Турцией российских ЗРК.

«Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы», - пояснил американский министр.

В связи с чем, американская сторона намерена найти решение, которое «сделает F-35 критически важным средством вооруженных сил стратегического партнера».

При этом и.о. министра обороны США не уточнил, какие меры предпримет Вашингтон, если Анкара получит у Москвы С-400.