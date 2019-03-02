Команда Кусто показала дно загадочной Большой голубой дыры: видео

Международная команда исследователей под руководством внука Жака-Ива Кусто Фабьена Кусто и миллиардера Ричарда Брэнсона на подлодке обследовала дно Большой голубой дыры у побережья Белиза.

Ученые, как пишет Science Alert, осмотрели гигантскую подводную пещеру, в которой, согласно легендам, обитает таинственный монстр. Представляющую собой систему подводных коридоров в 1971 году на карту нанес сам Жак-Ив Кусто.

Погружение к Большой голубой дыре в Карибском море, которое состоялось в декабре прошлого года, возглавил внук исследователя Фабьен. Подлодка погрузилась на 125 метров.

При погружении исследователи обнаружили на дне следы, будто бы оставленные чудовищем. Однако они принадлежат морским обитателям, погибшим на дне, моллюскам и крабам.