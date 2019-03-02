Климкин призвал построить вдоль побережья Украины военную инфраструктуру

Украине необходимо построить полномасштабную военно-морскую инфраструктуру вдоль всего черноморского и азовского побережья, чтобы чувствовать себя в безопасности, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом пишет УНН.

По его словам, это должны быть центры управления для украинских военных, а также соответствующие базы для ВМС Украины.

«Конечно, это должны быть центры, которые будут способствовать обмену информацией с нашими партнерами, которые будут способствовать обмену соответствующей разведывательной информацией», - отметил украинский министр.

Климкин заявил, что Украина вместе с партнерами будут обсуждать совместные патрули, взаимодействии Киева и Тбилиси со странами НАТО до того момента, когда Украина станет членом альянса.

«Сейчас идут консультации по укреплению наших ВМС. У нас здесь есть много идей», — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, подчеркнув ее особую роль в формировании Европы.