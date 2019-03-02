В МЧС РФ назвали число сгоревших построек в дагестанском селе

В селе Тиси-Ахитли Цумадинском районе произошел пожар, в результате которого сгорели 16 домовладений террасного типа. После того, как возгорание было ликвидировано, местных жителей отправили в школу, где был организован пункт временного проживания.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Дагестан Олег Халилов.

«По предварительной информации, в результате пожара пострадало 16 домовладений террасного типа. 00.35 - ликвидация открытого горения. В результате пожара жертв и разрушений нет», - сказал он.

Халилов отметил, что к тушению пожара от МЧС РФ было привлечено 67 человек и 15 единиц техники.

«На базе местной школы подготовлен пункт временного размещения на 50 человек. Организовано питание и подвоз воды пострадавшему населению», - добавил замначальника МЧС РФ по республике.

Кроме того, как сказал Халилов, спасателям удалось спасти 73 жилых домовладения.

Ранее сообщалось, что возгорание в селе Тисси-Ахитли в Дагестане ликвидировано, сгорело 30 домов и построек.