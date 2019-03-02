В Дагестане ликвидирован пожар, сгорело около 30 домов

Возгорание в селе Тисси-Ахитли в Дагестане ликвидировано, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы администрации района Магомеда Исаева.

«По предварительным данным, сгорели около 30 домой и мелких, и больших строений. Пожар практически потушен. Люди с ведрами дежурят, чтобы не допустить повторного возгорания», - пояснил он.

По словам Исаева, столько домов сгорело по нескольким причинам: расположение домов – террасное, а село находится на берегу реки, откуда дует ветер.

Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана горят шесть жилых домов. Затем пожар в селе Тисси-Ахитли распространился на площадь около 1,5 тысяч кв.м.