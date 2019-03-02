Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори

Роспотребнадзор планирует с апреля по октябрь провести дополнительную вакцинацию от кори, в том числе и работающих в РФ иностранных граждан. Об этом говорится в проекте постановления, выложенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить в срок с 1 апреля по 1 октября нынешнего года проведение в регионах мероприятий по «подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность», которые не были против нее привиты.

При этом они, сказано в документе, должны выделить средства на закупку живой коревой вакцины. А информировать россиян об иммунопрофилактике будут руководители органов исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья и руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.

Отмечается, что до 22 марта иммунологические комиссии пересмотрят противопоказания к проведению прививок, а также выявят граждан, не болевших корью и ранее не прививавшихся от нее. Таким образом, к 29 марта будут сформированы планы проведения вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в РФ в конце 2018-начале 2019 года выросла в три с половиной раза, по сравнению с аналогичным периодом год назад.