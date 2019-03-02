«Для здоровья»: ученые рассказали о пользе алкоголя для пожилых людей

Ученые рассказали о пользе употребления алкоголя для людей старше 50 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты из Бостонского медицинского центра в штате Массачусетс считают, что бокал вина в день будет благотворно влиять на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и желчнокаменной болезни. По их мнению, мужчинам старше 65 лет рекомендуется не более 2 порций ежедневно, что соответствует двум маленьким банкам пива, либо бокалу вина.

Такие выводы специалисты сделали после изучения базы данных оценки смертности, связанной с алкоголем. Согласно исследованию, потребление бокала вина в день уменьшало проблемы со здоровьем на 15%.

При этом молодежи «лечить» здоровье подобным методом ученые не советуют. Наоборот, поскольку молодые люди подвержены алкогольной зависимости и различным болезням, которые появляются из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.