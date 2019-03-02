Кадры мощного пожара в Дагестане: возгорание локализовано

Охвативший более 20 домов села в Цумадинском районе Дагестана пожар был локализован. Всего в результате возгорания сгорели 11 домов. Об этом РИА Новости сообщил глава района Анваргаджи Вечедов.

По его словам, не менее 600 человек принимают участие в тушении крупного пожара. В 23:10 пожар в селе Тисси-Ахитли был локализован, уточнил он.

При этом, по словам главы села Сайгидгусена Магомедова, в Тисси-Ахитли сгорели около 25 домов и строений, пишет ТАСС.

«Сгорели 10-15 жилых домов и более 10 строений. Пожар практически потушен, идет проливка», - сказал он.

Ранее сообщалось, что пожар в селе Тисси-Ахитли распространился на более чем 2,5 тысяч кв.м. Местные жители помогали пожарным тушить дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в МЧС РФ по республике 1 марта сообщили, что в Цумадинском районе Дагестана горят шесть жилых домов.

