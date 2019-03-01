СМИ сообщили о госпитализации Божены Рынски

Вдова одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу, о чем сообщила жена Владимира Гусинского Елена в Facebook, пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания, дома Владимира Гусинского и Игоря Малашенко в Испании находятся неподалеку друг от друга. А именно в Сотогранде. Там на 65-м году и скончался Малашенко.

Ранее сообщалось, что один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым с всвоем доме в Испании 25 февраля. После вскрытия тела криминалисты обнародовали результаты. По их данным, смерть наступила в результате повешения. После этого Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом со своим отцом.