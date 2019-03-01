Количество горящих домов в дагестанском селе увеличилось до 20

В дагестанском селе Тисси-Ахитли число горящих домов увеличилось до 20. Об этом сообщил глава сельского поселения Тинди (куда входит село Тиссии-Ахитли) Сайгидгусен Магомедов.

«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около 1 тыс. человек», - отметил Магомедов.

Как пишет РИА Новости, пожар в Цумадинском районе Дагестана локализован, сгорело 11 домов. Об этом сообщил глава района Анваргаджи Вечедов. Кроме того, в МЧС РФ по республике сказали, что площадь возгорания на данный момент составляет 2500 кв.м.

«Сгорело 11 домов. Пожар локализован, около 600 человек участвуют в тушении пожара», - уточнил Вечедов.

Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана загорелись шесть жилых домов. Позднее огонь распространился на 10-11 домов.