Порошенко предложил «поверить» в то, что Украина станет лидером

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, как Украине стать лидером, просто «поверив в это». Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Необходимо превратить страну — нашу родную Украину — в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. Все, что для этого нужно, — поверить в это», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Незалежная должна стать лидером, чтобы с ней считались не только соседи. Порошенко уверен, что страна должна нарастить экономическую мощь. На все это президент Украины выделил пять лет, после которых в стране будут жить «состоятельные, вольные и счастливые люди».

Напомним, в конце марта на Украине пройдут выборы президента. Согласно опросам, в предвыборной кампании лидирует шоумен Владимир Зеленский (18,3%), действующий лидер Петр Порошенко лишь на третьем месте рейтинга (12,1%), его обогнала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (15,4%).