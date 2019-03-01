В Цумадинском районе Дагестана горят больше 10 жилых домов

Больше десяти жилых домов охвачены огнем в селении Тиси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Это следует из сообщения регионального главка МЧС.

«По нашей информации, огнем охвачены 10-11 домов, пострадавших нет», - информирует ведомство.

О площади возгорания пока ничего не сообщается. Также нет информации о пострадавших в результате ЧП.

Ранее в МЧС рассказали, что в Цумадинском районе Дагестана горят шесть жилых домов.