В Цумадинском районе Дагестана горят шесть жилых домов. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

«Поступила информация о том, что в селении Тиси-Ахитли Цумадинского района огнем охвачены шесть жилых домов террасного типа», - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что жильцы горящих строений были эвакуированы. Спасатели также отметили, что в тушении огня принимает участие местное население.