Поезд с трофеями «Сирийский перелом» прибыл в Крым: кадры паромной переправы

Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» прибыл в Крым. «Звезда» публикует кадры паромной переправы поезда через пролив в порт Керчи.

Как рассказал ранее руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, всего было переправлено 20 вагонов с трофейной техникой и оружием из Сирии.

На отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» состоится в Керчи второго марта на привокзальной площади. В ходе акции посетителям выставки представят образцы вооружения и военной техники, захваченные у террористов в Сирии.

После торжественной церемонии состав отправится в Севастополь.