Мосгорсуд оставил под арестом топ-менеджера фонда Baring Vostok Дельпаля

Мосгорсуд оставил без изменений решение об избрании меры пресесчения в отношении топ-менеджера инвестиционного фонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля. Он обвиняется в мошенничестве на сумму два с половиной миллиарда рублей.

«Постановление суда от 15 февраля об избрании меры пресечения в отношении Дельпаля в виде заключения под стражу оставлено без изменения», — сообщил судья.

Ранее сообщалось, что основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви останется под арестом. Мосгорсуд отклонил апелляцию представителей его защиты. Бизнесмена обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный». В суде Майкл Калви заявил, что невиновен и никогда не совершал преступлений.

По версии следствия, обвиняемые под видом сделки с акциями незаконным способом присвоили деньги, принадлежащие ПАО КБ «Восточный». Предполагается, что эти деньги подконтрольная Калви фирма НАО «Первое коллекторское бюро» задолжала ПАО КБ «Восточный», бенефициаром которого он же и являлся.