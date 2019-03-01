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США назвали сроки вывода войск из Сирии

Роман Захаров
22:02 01.03.2019
Вашингтон уведомил Анкару о намерении вывести войска из САР.
США назвали сроки вывода войск из Сирии
© Фото: U.S. Department of Defence

США сообщили Турции о своем решении вывести войска из Сирии до начала лета 2019 года. Об этом пишет информагентство Anadolu, отмечая, что график вывода американских вооруженных сил может быть скорректирован в зависимости от ситуации на местах.

По данным агентства, заявление было сделано во время проходящего в Анкаре заседания совместной турецко-американской целевой группы, созданной для координации процесса вывода американских войск с территории арабской республики.

В материале отмечается, что Турция выступает против того, чтобы американские базы на востоке Сирии после вывода ВС США перешли под контроль сил самообороны сирийских курдов, требуя от официального Вашингтона передачи этих баз турецким военным либо их полного уничтожения. Информагентство также сообщает, что турецкая сторона довела до сведения Соединенных Штатов, что если те выведут войска из САР без договоренности с Турцией по этому вопросу, то Анкара оставит за собой право использовать «международно признанное право на самооборону».

Ранее в Пентагоне рассказали о сроках вывода вооруженных сил США из Сирии. В ведомстве уточнили, что Вашингтон учтет при выводе войск обстановку на местах и мнение союзников.

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