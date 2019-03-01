Посольство РФ обвинило США и Британию в искусственном создании кризиса в Венесуэле

Гуманитарный кризис в Венесуэле создают США и Великобритания, которые незаконно удерживают в банках деньги латиноамериканской страны. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе российского посольства в Соединенном Королевстве.

«Мы много слышим о британских озабоченностях гуманитарным кризисом в Венесуэле. Это верх цинизма. Кризис действительно "рукотворный", как сказала постпред Великобритании в ООН Карен Пирс. Однако создан он руками Лондона и Вашингтона, которые незаконно удерживают в своих банках миллиарды долларов, принадлежащих Венесуэле», - заявили дипломаты.

При этом в дипмиссии назвали действия Лондона и Вашингтона «грабежом», отметив, что Соединенные Штаты «открыто и беззастенчиво душат венесуэльскую экономику санкциями».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН «убил» российский проект резолюции по Венесуэле, когда проголосовал против него.