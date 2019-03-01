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В Москве выразили готовность содействовать деэскалации конфликта между Индией и Пакистаном

Анастасия Евдокимова
21:30 01.03.2019
Стороны подчеркнули возможность использования механизма Региональной антитеррористической структуры ШОС для решения проблемы.
В Москве выразили готовность содействовать деэскалации конфликта между Индией и Пакистаном
© Фото: MFA Russia, globallookpress

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши конфликт между Нью-Дели и Исламабадом.

В Москве выразили готовность содействовать деэскалации напряженности отношений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

«С российской стороны подчеркнута необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций и сотрудничать в деле их выполнения», - говорится в сообщении ведомства.

Стороны подчеркнули возможность использования механизма Региональной антитеррористической структуры ШОС для решения проблемы. Глава МИД Пакистана приветствовал предложение Лаврова.

Ранее сообщалось, что попавший в пакистанский плен пилот ВВС Индии вернулся на родину. Передача военнопленного проходила в пограничном населенном пункте Вагах в Кашмире.

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