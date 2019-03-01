ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в Думе

ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийской Думе седьмого апреля прошлого года. В документе говорится, что при атаке «скорее всего» использовался хлор.

«Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор», - говорится в документе.

Отмечается, что в ходе расследования Миссия проанализировала ряд данных, в том числе показания свидетелей, результаты анализа проб окружающей среды и биомедицинских проб, а также токсикологический анализ.

Инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе произошел в апреле 2018 года. Запад обвинил официальный Дамаск в бомбардировке города Дума в Восточной Гуте боеприпасами содержащими хлор. Позже организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане.

МИД и Минобороны России поставили под сомнения такие «доказательства», и заявил, что цель подобных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.