Емельяненко на золотом Mercedes едет по тротуару: кадры последствий двойного ДТП
На требования полицейских остановиться Емельяненко не реагировал, его задержали силой.
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в серьезное ДТП на улице Вокзальной в Кисловодске. В результате аварии повреждены два автомобиля.
На требования полицейских остановиться Емельяненко не реагировал, его задержали силой.
По предварительным данным, он был пьян. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.