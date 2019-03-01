Емельяненко на золотом Mercedes едет по тротуару: кадры последствий двойного ДТП

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в серьезное ДТП на улице Вокзальной в Кисловодске. В результате аварии повреждены два автомобиля.

На требования полицейских остановиться Емельяненко не реагировал, его задержали силой.

По предварительным данным, он был пьян. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.