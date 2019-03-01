В Минюсте заявили о непризнании Россией решения Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Россия не признает частичное решение суда в Гааге по иску «Нафтогаза». Соответствующее заявление сделали в пресс-службе российского Минюста.

«РФ в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" к Российской Федерации», - сказано в сообщении юридического ведомства.

В Минюсте отметили, что российская сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения защиты интересов РФ.

Ранее глава украинской газовой компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» выиграл в суде в Гааге иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму.

В конце февраля в «Нафтогазе» пересчитали долг «Газпрома», объявленный ранее по решению Стокгольмского арбитража, и выявили, что сумма якобы увеличилась почти на 200 миллионов долларов.