Видео жесткого задержания Емельяненко на месте ДТП опубликовано в Сети

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в серьезную аварию. По данным МВД, он проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться от них.

Инцидент произошел на улице Вокзальной в Кисловодске. В результате ДТП повреждения получили два автомобиля.

В Сети опубликованы кадры задержания спортсмена сотрудниками правоохранительных органов на месте ДТП. На кадрах, снятых в темное время суток, слышно, как полицейские применяют силу по отношению к мужчине, тот сопротивляется.

По предварительным данным, Емельяненко был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства выясняются.