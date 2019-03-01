Видео жесткого задержания Емельяненко на месте ДТП опубликовано в Сети
По предварительным данным, Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.
© Видео: BUNKER ™, ВКонтакте © Фото: alexemelyanenko, INSTAGRAM
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в серьезную аварию. По данным МВД, он проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться от них.
Инцидент произошел на улице Вокзальной в Кисловодске. В результате ДТП повреждения получили два автомобиля.
В Сети опубликованы кадры задержания спортсмена сотрудниками правоохранительных органов на месте ДТП. На кадрах, снятых в темное время суток, слышно, как полицейские применяют силу по отношению к мужчине, тот сопротивляется.
По предварительным данным, Емельяненко был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства выясняются.