Умер страдавший лейкозом мальчик, мечту которого исполнил Путин

Страдавший острой формой лейкоза десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии с президентом исполнил перед Новым годом российский лидер Владимир Путин, умер в реанимационном отделении одной из московских клиник.

По информации РИА Новости, глава государства уже позвонил маме ребенка и выразил соболезнования.

«Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало... Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал», - приводит информагентство слова мамы мальчика.

Женщина также сообщила, что расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска. Кроме того, по словам мамы Коли, президент прислал ей «огромную корзину с красными розами».

Напомним, в конце 2018 года Владимир Путин исполнил мечту Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства. Тогда ребенок и российский лидер немного пообщались и обменялись рукопожатиями. Также Путин по просьбе мамы мальчика подписал его форму для занятий самбо.

