Евгений Петросян решил сдать квартиру вместе с проживающей там Еленой Степаненко

Известный юморист Евгений Петросян собирается сдавать в аренду квартиру вместе с проживающей там экс-женой Еленой Степаненко. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление адвоката артиста Сергея Жорина.

«Евгений Ваганович принял решение сдавать квартиру в Зачатьевском переулке вместе с проживающей в ней Степаненко, если она не хочет оттуда съезжать», - заявил юрист.

Кроме того, адвокат рассказал, что часть счетов Петросяна арестована, так же как у Степаненко, в связи с чем юморист не в состоянии оплачивать долги по квартире.

В свою очередь, защита Степаненко просит провести экспертизу оценки стоимости имущества.

Напомним, Хамовнический суд российской столицы официально расторг брак между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко в ноябре прошлого года.

Позже в Сети было опубликовано видео, на котором юморист отмечает расторжение брака бокалом шампанского.