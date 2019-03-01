В рассекреченных документах ЦРУ нашли рецепт армейского борща СССР

Журналисты нашли в рассекреченных документах ЦРУ рецепт советского армейского борща, который в Советской Армии написали еще в 1948 году как «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время» и перевели в 1956 году в ЦРУ. Об этом в своем Twitter рассказал участник американской Глобальной сети журналистов-расследователей Дэвид Пэрри.

В рассекреченных документах называются обязанности армейского повара-инструктора. Отмечается, что повар должен быть добросовестным и отлично знать свою работу и быть способным организовать работу и систему субординации своих коллег.

Отмечается, что повар должен на собственном примере учить остальных готовить. Также в инструкции говорится, что повар должен регулярно собирать отзывы от солдат о приготовленном.

В Руководстве рассказывается, как варить мясной бульон и готовить овощи.

Для приготовления борща на 500 мужчин требуется 50 кг капусты и свеклы, 75 кг картофеля, 7,5 кг моркови и 5 кг лука. Шинкованную свеклу требуется потушить около получаса с растительным маслом, мясным бульоном, томатной пастой (или рассолом от квашеной капусты). Небольшое количество уксуса требуется для сохранения цвета свеклы и придания остроты. К содержимому добавить лук и морковку и тушить еще десять минут. В емкость с вареным мясным бульоном положить порезанную капусту, варить десять минут. Позже добавляется картофель и варится еще десять минут. Позже в содержимое добавляется тушеная свекла и поджаренная на масле мука для густой консистенции. Добавить лавровый лист, перец и соль по вкусу и варить еще десять минут. Убрать борщ с плиты и держать под крышкой еще 15 минут.

В документах перечисляются также несколько вариаций рецепта армейского борща – с квашеной капустой, свекольными листьями и проса. Также перечисляются семь рецептов щей, рассольник и картофельный суп.