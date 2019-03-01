В Крыму анонсировали снижение цен на отдых в регионе

Стоимость отдыха в Крыму в нынешнем курортном сезоне снизятся в среднем на 9%. Соответствующее заявление сделал руководитель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Цены в Крыму на майские праздники, на высокий сезон в среднем опускаются на 9% по сравнению с прошлым годом. Наши коллеги из Краснодарского края остаются на уровне прежних цен», - заявил чиновник в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

При этом Черняк напомнил, что крымским властям была поставлена задача не допустить роста цен на отдых. Он подчеркнул, что если «Крым сейчас будет поднимать цены», то существуют риски «потерять и на это лето и вообще на будущее» туристов.

Ранее в Минтрансе назвали дату запуска пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту.